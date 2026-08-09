Pemprov Kalbar Sukses Gelar MTQ, Tekankan Sebagai Sarana Penyebaran Syiar Islam

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sukses menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana penyebaran syiar islam.

Melalui acara ini, diharapkan mampu meningkatkan kecintaan dan pemahaman terhadap Alquran. Kompetisi ini pun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak.

"Banyak sekali tamu undangan dan warganet yang menyampaikan apresiasi penyelenggaraan MTQ tahun. Ini menjadi salah satu penyelenggaraan yang paling meriah dan paling tertata dalam beberapa tahun terakhir. Ini kebanggaan kita bersama, khususnya masyarakat Kayong Utara, sebagai tuan rumah MTQ ke-34," ujar Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Sumber Daya Manusia, Sefri Kurniadi, Minggu (9/8).

Dia menjelaskan, kegiatan ini dihadiri lebih dari 2.500 orang. Terdapat pula penonton melalui media sosial.

"Sejumlah tokoh nasional dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, juga menyampaikan apresiasi. Kegiatan di tingkat provinsi ini dinilai sukses, bahkan disetarakan dengan penyelenggaraan di tingkat nasional," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menambahkan, keberhasilan MTQ tak hanya diukur dari jumlah gelar juara dan penghargaan yang dibawa pulang peserta. Kegiatan seperti ini harus bisa menumbuhkan kecintaan kepada kitab suci Alquran.

"Lebih dari itu, MTQ merupakan wahana syiar Islam, media pembinaan umat, sekaligus sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an," ujar Romi.

Dia mengingatkan kepada seluruh peserta agar tidak berkecil hati bagi yang tidak keluar sebagai juara. Hal terpenting adalah menerapkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari.