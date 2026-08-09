Pemprov Kalbar Sukses Gelar MTQ, Tekankan Sebagai Sarana Penyebaran Syiar Islam

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Tahun 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sukses menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana penyebaran syiar islam.
Melalui acara ini, diharapkan mampu meningkatkan kecintaan dan pemahaman terhadap Alquran. Kompetisi ini pun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak.
"Banyak sekali tamu undangan dan warganet yang menyampaikan apresiasi penyelenggaraan MTQ tahun. Ini menjadi salah satu penyelenggaraan yang paling meriah dan paling tertata dalam beberapa tahun terakhir. Ini kebanggaan kita bersama, khususnya masyarakat Kayong Utara, sebagai tuan rumah MTQ ke-34," ujar Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Sumber Daya Manusia, Sefri Kurniadi, Minggu (9/8).
Dia menjelaskan, kegiatan ini dihadiri lebih dari 2.500 orang. Terdapat pula penonton melalui media sosial.
"Sejumlah tokoh nasional dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, juga menyampaikan apresiasi. Kegiatan di tingkat provinsi ini dinilai sukses, bahkan disetarakan dengan penyelenggaraan di tingkat nasional," imbuhnya.
Dalam kesempatan sama, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menambahkan, keberhasilan MTQ tak hanya diukur dari jumlah gelar juara dan penghargaan yang dibawa pulang peserta. Kegiatan seperti ini harus bisa menumbuhkan kecintaan kepada kitab suci Alquran.
"Lebih dari itu, MTQ merupakan wahana syiar Islam, media pembinaan umat, sekaligus sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an," ujar Romi.
Dia mengingatkan kepada seluruh peserta agar tidak berkecil hati bagi yang tidak keluar sebagai juara. Hal terpenting adalah menerapkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, Romi mengajak masyarakat membawa semangat MTQ ke lingkungan keluarga dan kehidupan sosial, setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir. Dia berharap, nilai-nilai yang tumbuh selama penyelenggaraan MTQ bisa menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki semangat menjaga persatuan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates