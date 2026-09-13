113 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Telah Dievakuasi, 6 Orang Meninggal

JawaPos.com – Sedikitnya 113 penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR.

Dari jumlah itu, enam orang dinyatakan meninggal sementara 107 lainnya selamat. Kini, pencarian dilanjutkan untuk menemukan keberadaan 130 korban lainnya.

“Kami berharap seluruh penumpang yang selamat kondisinya baik sehingga dapat kembali ke keluarga dengan segera dan dengan kondisi yang baik juga,” Ujar menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Banjarmasin, Kalsel, Minggu (13/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia mengapresiasi seluruh unsur yang membantu proses penyelamatan dan evakuasi, termasuk Basarnas, TNI, Polri, Pemprov Kalimantan Selatan, Pelindo, tenaga kesehatan, operator kapal, serta unsur terkait lainnya.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan, para korban dievakuasi oleh kapal-kapal di sekitar lokasi kejadian, lalu dibawa menuju pelabuhan di Banjarmasin untuk ditangani lebih lanjut.

Berikut rincian jumlah korban yang ditemukan:

TB Mauhau IX mengevakuasi 14 orang selamat, 1 meninggal, dan 1 cedera berat TB TCP mengevakuasi 1 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia MV Haida mengevakuasi 69 orang selamat KM Cahaya Bahari mengevakuasi 22 orang selamat Syafii menjelaskan, beberapa kapal yang membawa korban masih dalam perjalanan menuju pelabuhan di Banjarmasin.

Salah satunya MV Haida yang membawa 69 orang. Kapal tersebut diperkirakan segera bersandar untuk melanjutkan proses penanganan para korban.

“Kami berharap para korban yang selamat dapat segera memperoleh penanganan dan kembali berkumpul dengan keluarga setelah seluruh proses evakuasi serta pendataan di pelabuhan selesai dilakukan,” ujar Syafii.

Baca Juga:30 Ambulans Relawan Siaga di Banjarmasin untuk Korban Kapal Virgo Transport 8