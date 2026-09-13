113 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Telah Dievakuasi, 6 Orang Meninggal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii (tengah) saat konferensi pers kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)
JawaPos.com – Sedikitnya 113 penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR.
Dari jumlah itu, enam orang dinyatakan meninggal sementara 107 lainnya selamat. Kini, pencarian dilanjutkan untuk menemukan keberadaan 130 korban lainnya.
“Kami berharap seluruh penumpang yang selamat kondisinya baik sehingga dapat kembali ke keluarga dengan segera dan dengan kondisi yang baik juga,” Ujar menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Banjarmasin, Kalsel, Minggu (13/9) sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia mengapresiasi seluruh unsur yang membantu proses penyelamatan dan evakuasi, termasuk Basarnas, TNI, Polri, Pemprov Kalimantan Selatan, Pelindo, tenaga kesehatan, operator kapal, serta unsur terkait lainnya.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan, para korban dievakuasi oleh kapal-kapal di sekitar lokasi kejadian, lalu dibawa menuju pelabuhan di Banjarmasin untuk ditangani lebih lanjut.
Berikut rincian jumlah korban yang ditemukan:
Syafii menjelaskan, beberapa kapal yang membawa korban masih dalam perjalanan menuju pelabuhan di Banjarmasin.
Salah satunya MV Haida yang membawa 69 orang. Kapal tersebut diperkirakan segera bersandar untuk melanjutkan proses penanganan para korban.
“Kami berharap para korban yang selamat dapat segera memperoleh penanganan dan kembali berkumpul dengan keluarga setelah seluruh proses evakuasi serta pendataan di pelabuhan selesai dilakukan,” ujar Syafii.
Ia menegaskan, informasi jumlah korban masih bersifat sementara karena proses pencarian dan evakuasi masih berjalan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022