Di KTT BRICS, Prabowo Tegaskan Indonesia Berdikari, Ogah Didikte

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India. (Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia bertekad menjadi negara yang kuat, tangguh, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).
Bagi dia, Indonesia harus memiliki kebebasan dalam menentukan arah serta kepentingan nasional tanpa didikte kekuatan tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut ketangguhan nasional sebagai modal penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus menentukan masa depan bangsa.
“Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan mana pun. Kita harus menjadi tangguh. Dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri,” kata Prabowo, Minggu (13/9).
Prabowo mengatakan, fondasi kekuatan sebuah negara harus dibangun dari kemampuan yang dimiliki di dalam negeri.
Ketangguhan nasional, kata dia, tidak semata-mata ditentukan oleh posisi sebuah negara dalam percaturan global, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mencakup kemampuan negara dalam menyediakan pangan, memastikan kebutuhan energi, memberikan pendidikan, hingga membuka akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai kesejahteraan,” tegasnya.
Menurut Prabowo, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun negara yang kokoh.
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