Pondok Pesantren Baitul Arqom Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Melalui Kemandirian Pangan

Santri Pondok Pesantren Baitul Arqom di Balung, Jember, Jawa Timur, mendapat pendidikan bercocok tanam dan pengelolaan usaha mandiri. (Istimewa)
JawaPos.com - Pondok Pesantren Baitul Arqom di Balung, Jember, Jawa Timur, tegaskan komitmen dalam mendukung penuh program strategis nasional pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan nyata ini diwujudkan melalui penguatan pendidikan bercocok tanam dan pengelolaan usaha mandiri di lingkungan pesantren guna menyukseskan visi Asta Cita, khususnya sektor ketahanan pangan nasional.
Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Arqom KH Izzat Fahd menyampaikan, aktivitas pertanian dan peternakan di lingkungan pesantren kini telah menjadi sarana edukasi yang aplikatif bagi para santri.
Hal itu sekaligus memberikan dampak langsung bagi keberlanjutan pasokan pangan lokal.
”Para santri di Baitul Arqom tidak hanya dibekali keilmuan agama, tetapi juga dilatih secara langsung untuk bercocok tanam dan berternak. Hasil dari usaha ini dirasakan langsung manfaatnya,” papar KH Izzat Fah.
”Salah satunya untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” sambung dia dalam keterangan pers.
Badan Pengelola Penelitian dan Pengembangan Pesantren (BP3) Wakaf dan Amal Usaha Pondok Pesantren Baitul Arqom H. Muhammad Imaduddin menegaskan, landasan kemandirian ekonomi pesantren merupakan modal inti dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah.
”Pondok Pesantren Baitul Arqom memiliki fondasi yang sangat kuat dalam kemandirian usaha, baik melalui pengelolaan wakaf maupun potensi unit bisnis pesantren,” terang Muhammad Imaduddin.
”Kami siap bersinergi, berkontribusi, dan mendukung seluruh rencana serta program baik dari Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia yang berdikari, maju, dan sejahtera,” imbuh Imaduddin.
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