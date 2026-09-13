Insan Pers Heningkan Cipta, Panjatkan Doa untuk Jurnalis yang Masih Dalam Pencarian di Selat Sunda

JawaPos.com - Suasana berbeda mewarnai pembukaan kegiatan sosialisasi MediaMIND 2026 di Universitas Indonesia yang diselenggarakan ANTAM.

Sebelum acara dimulai, insan pers, akademisi, dan mahasiswa yang hadir mengheningkan cipta serta memanjatkan doa bersama untuk lima jurnalis dan kru kapal yang hingga kini masih dalam proses pencarian Tim SAR di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.

Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dengan melibatkan berbagai unsur dan armada pencarian.

Jurnalis tersebut berasal dari berbagai media, yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Tim SAR gabungan hingga kini masih melanjutkan operasi pencarian.

Momen mengheningkan cipta dan doa bersama, menjadi bentuk penghormatan kepada rekan-rekan jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Bagi MIND ID, jurnalis memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjadi bagian dari perjalanan pembangunan bangsa.

Department Head Corporate Communications MIND ID Pratiwa Dyatmika menyampaikan bahwa seluruh keluarga besar MIND ID turut mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar dan para jurnalis yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan.