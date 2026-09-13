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Antara
Minggu, 13 September 2026 | 18.47 WIB

Insan Pers Heningkan Cipta, Panjatkan Doa untuk Jurnalis yang Masih Dalam Pencarian di Selat Sunda

Sosialisasi MediaMIND 2026 di Universitas Indonesia diselenggarakan ANTAM. (Istimewa) - Image

Sosialisasi MediaMIND 2026 di Universitas Indonesia diselenggarakan ANTAM. (Istimewa)

JawaPos.com - Suasana berbeda mewarnai pembukaan kegiatan sosialisasi MediaMIND 2026 di Universitas Indonesia yang diselenggarakan ANTAM.

Sebelum acara dimulai, insan pers, akademisi, dan mahasiswa yang hadir mengheningkan cipta serta memanjatkan doa bersama untuk lima jurnalis dan kru kapal yang hingga kini masih dalam proses pencarian Tim SAR di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.

Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dengan melibatkan berbagai unsur dan armada pencarian.

Jurnalis tersebut berasal dari berbagai media, yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Tim SAR gabungan hingga kini masih melanjutkan operasi pencarian.

Momen mengheningkan cipta dan doa bersama, menjadi bentuk penghormatan kepada rekan-rekan jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Bagi MIND ID, jurnalis memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjadi bagian dari perjalanan pembangunan bangsa.

Department Head Corporate Communications MIND ID Pratiwa Dyatmika menyampaikan bahwa seluruh keluarga besar MIND ID turut mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar dan para jurnalis yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan.

”Hari ini kami bersama rekan-rekan jurnalis dan mahasiswa mengawali kegiatan dengan mengheningkan cipta dan memanjatkan doa. Di tengah semangat berbagi gagasan dan pengetahuan dalam MediaMIND, kami juga ingin menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada rekan-rekan jurnalis yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian,” ujar Pratiwa dilansir dari Antara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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