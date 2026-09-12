Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, BPBD Jatim Gencarkan Water Boombing

Helikopter PK-DAP melakukan pengambilan air untuk operasi water boombing di area kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo, tepatnya di kawasan Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (12/9). (Dok. BPBD Jatim)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur kembali mengerahkan Helikopter PK-DAP untuk melakukan operasi water boombing di area kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo, tepatnya di kawasan Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (12/9).
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengatakan, upaya pemadaman lewat jalur udara telah dilakukan sejak pagi hari. Hingga kini, upaya pemadaman melalui teknik water boombing masih dilakukan.
"Masih proses pemadaman (kebakaran Gunung Bromo). Masih menggunakan water boombing," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com
Helikopter berkapasitas bucket 1.000 liter melakukan operasi water boombing di beberapa titik, dengan lokasi pengambilan air di Ranu Pani, Senduro, Lumajang.
Satriyo menjelaskan, lokasi kebakaran berada di medan yang terjal dan jauh dari jangkauan, sehingga aksi pemadaman lewat jalur darat belum bisa dilakukan.
Titik api di Gunung Bromo mulai kembali terdeteksi pada Kamis (10/9), sekitar pukul 16.00 WIB. Ini bukan kali pertama Gunung Bromo mengalami kebakaran di tahun ini. Pada Agustus 2026, Gunung Bromo juga sempat mengalami kebakaran hebat, dan pada akhirnya sumber api bisa dipadamkan total.
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