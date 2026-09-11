Karhutla di Dekat Kawasan Kalaweit Kembali Membesar, Manggala Agni Turun Tangan

Manggala Agni berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat. (BNPB)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kobaran api yang berada di sekitar kawasan Kalaweit tersebut sempat membesar dan meluas hingga hampir satu kilometer.
Kondisi kebakaran itu disoroti Aktivis Lingkungan Hidup Chanee Kalaweit melalui akun Instagram @Chaneekalaweit. Dalam unggahan pada Jumat (11/9), Chanee membagikan video kondisi api yang terlihat menyala di kawasan hutan pada Kamis (10/9).
Unggahan tersebut kemudian viral dan telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali serta mendapatkan sekitar 253 ribu tanda suka. Chanee menjelaskan kebakaran sebelumnya sempat berhasil dikendalikan. Namun, api kembali membesar dan meluas sehingga situasi di lapangan dinilai cukup mengkhawatirkan.
Menurut Chanee, kobaran api telah menjalar hingga hampir satu kilometer dari titik sebelumnya. Dia pun meminta dukungan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Kalaweit. “Kami butuh bantuan!” tulis Chanee sebagai takarir dalam unggahannya.
Dalam unggahan story berikutnya pada hari yang sama, Chanee memberikan perkembangan terbaru mengenai upaya pemadaman. Dia menyebut tim pemadam kebakaran Barito Utara bersama tim ANUA/Kalaweit telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan.
Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Tim tersebut disebut telah melakukan pengecekan kondisi lapangan dan bersiap melakukan pemadaman. Sementara itu, BPBD/BNPB juga dijadwalkan ikut memperkuat penanganan kebakaran.
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