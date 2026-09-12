Cari 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat Hilang di Selat Sunda, TIM SAR Perluas Pencarian Laut dan Udara

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan kembali memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat hilang kontak di Selat Sunda. Tidak hanya area udara, perluasan juga berlaku untuk operasi SAR dari udara.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad menyampaikan bahwa operasi SAR hari ini (12/11 berlangsung sejak pukul 07.00 WIB. Total ada 6 sektor yang bakal disisir oleh petugas.

Yakni Sektor T, U, Z, W, X dan Y. Semua sektor itu sudah ditentukan dengan total luas area pencarian sekitar 2.537 nautical mile persegi. Sementara untuk pencarian dari udara melalui Sektor H mencakup area sekitar 2.063 nautical mile persegi.

​​Rinciannya adalah ⁠Sektor T seluas 348 nautical mile persegi, Sektor U seluas 406 nautical mile persegi, Sektor Z seluas 473 nautical mile persegi, Sektor W seluas 585 nautical mile persegi, Sektor X seluas 380 nautical mile persegi, dan Sektor Y seluas nautical mile persegi.

Beberapa alut seperti KRI Kerambit, KP Sanjaya, KAL Pahawang, KRI Leuser, KAL Anyer, KN SAR Antasena, KN SAR Basudewa, TB Gunung Santri, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, KN SAR Tetuka 247, RBB Pulau Peucang, serta RIB 02 Lampung.

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”Kami kembali memperluas area pencarian dengan membagi wilayah menjadi beberapa sektor, baik melalui jalur laut maupun udara. Seluruh unsur SAR yang terlibat kami optimalkan untuk menyisir area yang telah ditentukan,” kata Al Amrad.

Menurut Al Amrad, keselamatan personel tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan operasi. Itu penting, mengingat kondisi perairan Selat Sunda yang dinamis. Apalagi aktivitas Gunung Anak Krakatau belum sepenuhnya mereda.

”Kami akan terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan 8 orang yang masih dalam pencarian,” tegasnya.

Sebanyak 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta, 55 tahun, selaku kapten kapal; Surakman, 60 tahun, selaku ABK; dan Heriyanto, 49 tahun, selaku guide.