Menpora Erick Doakan 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda Segera Ditemukan

JawaPos.com — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendoakan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda agar segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Pada Senin (7/9), rombongan jurnalis berangkat untuk menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun, rombongan tersebut hilang kontak dan belum ditemukan hingga saat ini. Pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan agar rombongan tersebut segera ditemukan.

“Atas nama pribadi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya menyampaikan keprihatinan, doa dan harapan yang sebesar-besarnya agar lima jurnalis bersama tiga awak kapal dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga serta orang-orang yang mereka cintai,” kata Erick dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

“Kita memahami bahwa para jurnalis menjalankan tugas yang sangat penting. Mereka hadir di lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk ketika harus bekerja di tengah situasi yang memiliki risiko dan tantangan tinggi. Karena itu, keselamatan insan pers dalam menjalankan tugas juga merupakan hal yang harus menjadi perhatian kita bersama,” sambungnya.

Erick Apresiasi Tim SAR Gabungan Menpora Erick turut memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian lima jurnalis dan tiga awak kapal tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menunjukkan pencarian dilakukan secara bersama-sama dan maksimal.

“Saya mengapresiasi langkah Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan yang terus melakukan pencarian dan memperluas area penyisiran. Dukungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur lainnya juga menunjukkan bahwa upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dan maksimal,” tuturnya.

Di sisi lain, Menpora Erick meminta proses pencarian tetap mengutamakan keselamatan para korban maupun personel yang terlibat dalam operasi SAR. Hal itu penting mengingat pencarian berlangsung di wilayah perairan dengan kondisi alam dan aktivitas vulkanik yang masih perlu diwaspadai.

“Saya berharap seluruh proses pencarian dapat terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan para korban sekaligus keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam operasi SAR. Kita tidak boleh mengabaikan faktor keselamatan tim penyelamat, terlebih operasi dilakukan di wilayah perairan dengan kondisi alam dan aktivitas vulkanik yang masih perlu diwaspadai,” ujar dia.

Erick Minta Masyarakat Tak Sebarkan Spekulasi Menpora Erick juga mengajak masyarakat, khususnya rekan-rekan media, untuk memberikan dukungan kepada keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal yang masih menunggu kabar. Dia meminta informasi yang beredar tetap akurat, bersumber dari otoritas resmi, serta tidak diwarnai spekulasi yang dapat menambah kecemasan keluarga.