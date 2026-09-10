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Ryandi Zahdomo
Kamis, 10 September 2026 | 20.39 WIB

Memasuki Hari Ke-3, Helikopter HR-3604 Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa) - Image

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa)

JawaPos.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mengerahkan Helikopter Dauphin AS365 N3+ (HR-3604) ke wilayah Gunung Anak Krakatau.

Helikopter cari delapan penumpang speed boat hilang kontak di Perairan Selat Sunda termasuk lima orang jurnalis, Kamis (10/9). Helikopter yang membawa tujuh kru on board lepas landas dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) pukul 12.36 WIB. Helikopter menuju titik pangkalan udara terdekat guna operasi pencarian.

Pengerahan armada udara diambil untuk mengoptimalkan pemantauan dari atas. Keputusan ini diambil seiring diperluasnya area operasi SAR pada hari ketiga pencarian.

Area Pencarian Diperluas hingga 2.483 Nautical Mile

Hingga saat ini, delapan korban yang masih dicari terdiri atas kapten kapal, ABK, guide, serta lima jurnalis. Tim SAR Gabungan membagi area penyisiran menjadi enam sektor. Luas area penyisiran mencapai 2.483 nautical mile persegi.

Pencarian besar-besaran ini melibatkan personel gabungan dari Basarnas, TNI AL, Polairud, BPBD, Potensi SAR, hingga nelayan setempat. Mereka mengandalkan armada kapal laut dan RIB sebagai sarana pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad menegaskan seluruh kekuatan diterjunkan demi menemukan para korban secepatnya. "Memasuki hari ketiga, kami memperluas area pencarian dan mengerahkan lebih banyak unsur serta sarana. Seluruh kekuatan yang tersedia kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian," ujar Al Amrad, Kamis (10/9).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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