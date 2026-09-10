Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Kamis, 10 September 2026 | 19.02 WIB

Kapal Militer Jepang yang 3 Helikopter Pemadam Karhutla Tiba di Indonesia

Helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) yang akan dikirim ke Indonesia bantu tangani karhutla Kalimantan. (@ModJapan_en) - Image

Helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) yang akan dikirim ke Indonesia bantu tangani karhutla Kalimantan. (@ModJapan_en)

JawaPos.com - Jepang mengirim kapal transportasi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) yang membawa tiga helikopter CH-47 ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan. Misi ini menjadi operasi pemadaman kebakaran pertama SDF Jepang di luar negeri.

Kapal tersebut tiba di sebuah pelabuhan di Indonesia pada Kamis (10/9). Dilansir dari Kyodo, Kamis (10/9), sekitar 350 personel Pasukan Bela Diri Maritim dan Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan terlibat dalam misi tersebut.

Tiga helikopter CH-47 milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan beroperasi dari Kalimantan Barat untuk membantu militer Indonesia melakukan pemadaman kebakaran dari udara. Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar satu pekan mulai Minggu (13/9).

Kebakaran besar yang melanda Indonesia sepanjang Januari hingga Juli telah membakar sekitar 2.000 kilometer persegi kawasan hutan dan lahan gambut.

Pengiriman pasukan dan peralatan Jepang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bilateral yang ditandatangani kedua negara pada Mei. Kesepakatan itu bertujuan memperluas kerja sama pertahanan, termasuk dalam operasi bantuan penanggulangan bencana.

Misi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama Jepang dan Indonesia dalam menghadapi bencana, sekaligus menandai keterlibatan pertama Pasukan Bela Diri Jepang dalam operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah negaranya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Kyodo News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
HyoRiSoo Bawa Properti Helikopter ke Music Core, Nostalgia Era ‘Genie’ Girls’ Generation  - Image
Infotainment

HyoRiSoo Bawa Properti Helikopter ke Music Core, Nostalgia Era ‘Genie’ Girls’ Generation 

Minggu, 6 September 2026 | 21.28 WIB

Intip Siluet Flight Deck Kapal Induk Garibaldi dalam Latihan Shipboard Operation Helikopter TNI AU - Image
Hankam

Intip Siluet Flight Deck Kapal Induk Garibaldi dalam Latihan Shipboard Operation Helikopter TNI AU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.30 WIB

Prabowo: Bagaimana Punya Ratusan Helikopter Kalau Tidak Serius Perangi Korupsi - Image
Politik

Prabowo: Bagaimana Punya Ratusan Helikopter Kalau Tidak Serius Perangi Korupsi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore