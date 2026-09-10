Kapal Militer Jepang yang 3 Helikopter Pemadam Karhutla Tiba di Indonesia

Helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) yang akan dikirim ke Indonesia bantu tangani karhutla Kalimantan. (@ModJapan_en)
JawaPos.com - Jepang mengirim kapal transportasi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) yang membawa tiga helikopter CH-47 ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan. Misi ini menjadi operasi pemadaman kebakaran pertama SDF Jepang di luar negeri.
Kapal tersebut tiba di sebuah pelabuhan di Indonesia pada Kamis (10/9). Dilansir dari Kyodo, Kamis (10/9), sekitar 350 personel Pasukan Bela Diri Maritim dan Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan terlibat dalam misi tersebut.
Tiga helikopter CH-47 milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan beroperasi dari Kalimantan Barat untuk membantu militer Indonesia melakukan pemadaman kebakaran dari udara. Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar satu pekan mulai Minggu (13/9).
Kebakaran besar yang melanda Indonesia sepanjang Januari hingga Juli telah membakar sekitar 2.000 kilometer persegi kawasan hutan dan lahan gambut.
Pengiriman pasukan dan peralatan Jepang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bilateral yang ditandatangani kedua negara pada Mei. Kesepakatan itu bertujuan memperluas kerja sama pertahanan, termasuk dalam operasi bantuan penanggulangan bencana.
Misi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama Jepang dan Indonesia dalam menghadapi bencana, sekaligus menandai keterlibatan pertama Pasukan Bela Diri Jepang dalam operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah negaranya.
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Jawa Pos
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