Kalbar Dikepung 134 Hotspot Karhutla, Kalsel Nihil

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan 53 armada udara dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah terdeteksi 134 titik panas di Kalbar per Rabu (9/9).

Sementara itu, Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat bebas dari hotspot kepercayaan tinggi atau high confidence.

Berdasarkan pemantauan satelit SiPongi Kemenhut per pukul 21.04 WIB, total hotspot high confidence secara nasional berada di angka 395 titik. Jumlah tersebut turun tipis dua titik dibandingkan hari sebelumnya.

"Pemantauan terbaru menunjukkan Kalimantan Selatan nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Perhatian operasi saat ini terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, Kamis (10/9).

Sebaran Titik Panas di Enam Provinsi Prioritas Dari total titik panas yang terdeteksi secara nasional, konsentrasi utama berada di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla:

Kalimantan Barat: 134 titik Kalimantan Tengah: 81 titik Sumatera Selatan: 35 titik Riau: 15 titik Jambi: 4 titik Kalimantan Selatan: 0 titik Kemenhut menegaskan bahwa keberadaan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan tanah dan tidak selalu menggambarkan satu kejadian kebakaran tunggal. Satu titik api di lapangan dapat terdeteksi menjadi beberapa hotspot oleh satelit, sehingga verifikasi lapangan (groundcheck) tetap mutlak dilakukan.

Jarak Pandang Pontianak Anjlok ke Angka 2 Kilometer Tingginya konsentrasi titik panas di Kalimantan Barat berdampak langsung pada kualitas udara dan jarak pandang di wilayah pemukiman. Data meteorologi penerbangan BMKG mencatat penurunan jarak pandang akibat asap di sejumlah area prioritas pada Rabu siang:

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Pontianak: ± 2 km (berasap)

Jambi: ± 3 km (berasap)

Pekanbaru: ± 4 km (berasap)

Palangka Raya: ± 4,5 km (berasap)

Palembang: ± 5 km (berasap)

Banjarmasin: ± 9 km (cerah berawan) Pemantauan partikuler PM2,5 menunjukkan kualitas udara di beberapa wilayah Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan beberapa area tersentuh level berbahaya.