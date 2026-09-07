Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp 5 Triliun untuk BNPB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk penanggulangan bencana. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebagaimana diketahui, untuk alokasi anggaran BNPB pada tahun 2026 sebesar Rp 459 miliar dan dana siap pakai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 5 triliun.
Ketika dikonfirmasi mengenai potensi ketersediaan dana melebihi Rp 5 triliun untuk tahun ini, Purbaya memastikan pencairan dana tambahan akan disesuaikan secara riil dengan tingkat kebutuhan di lapangan.
Ia memastikan, tidak ada pembatasan anggaran untuk penanganan bencana alam di Indonesia.
“Kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Asal tidak ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatment-nya beda,” ujar Purbaya kepada wartawan, Senin (7/9).
Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan bencana berbeda dengan belanja lainnya. Ia menyebut, pemerintah akan menyediakan anggaran untuk meringankan penderitaan dari korban bencana alam.
“Jadi kalau untuk bencana treatment-nya beda. Itu bukan untuk foya-foya, untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Kita akan usahakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Purbaya mengatakan sampai dengan saat ini BNPB belum mengajukan anggaran tambahan. Ia menegaskan, dana tambahan untuk penanganan bencana akan disalurkan tergantung dengan permintaan BNPB.
“Akan ada, kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau (BNPB) minta,” ucap Purbaya.
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Jawa Pos
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