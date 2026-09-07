Kemenkeu Ajukan Pagu Anggaran Rp 49,80 Triliun untuk TA 2027 ke DPR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 49,80 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan sebagai fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi Pendidikan.
“Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49,801,124,984,” ujar Purbaya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9).
Purbaya mengatakan, dari dana yang diajukan tersebut sebanyak Rp 45,50 triliun akan digunakan sebagai fungsi pelayanan umum, Rp 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan, dan Rp 300,44 miliar untuk fungsi ekonomi.
Ia menyebut, alokasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Purbaya menjelaskan, anggaran tersebut akan menopang lima program utama Kemenkeu. Alokasi terbesar berada pada program dukungan manajemen yang mencapai Rp 45,81 triliun.
Ia melanjutkan, program pengelolaan penerimaan negara dialokasikan Rp 3,62 triliun. Adapun program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko mendapat Rp 267,58 miliar.
Sementara itu, program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi memperoleh Rp 78,86 miliar. Sedangkan program pengelolaan belanja negara dialokasikan Rp 23,78 miliar.
Purbaya menyebut, Kemenkeu menyusun Rencana Kerja TA 2027 yang diarahkan untuk mendukung APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis