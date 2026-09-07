Kemenkeu Ajukan Pagu Anggaran Rp 49,80 Triliun untuk TA 2027 ke DPR

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 49,80 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan sebagai fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi Pendidikan.

“Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49,801,124,984,” ujar Purbaya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9).

Purbaya mengatakan, dari dana yang diajukan tersebut sebanyak Rp 45,50 triliun akan digunakan sebagai fungsi pelayanan umum, Rp 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan, dan Rp 300,44 miliar untuk fungsi ekonomi.

Ia menyebut, alokasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Purbaya menjelaskan, anggaran tersebut akan menopang lima program utama Kemenkeu. Alokasi terbesar berada pada program dukungan manajemen yang mencapai Rp 45,81 triliun.

Ia melanjutkan, program pengelolaan penerimaan negara dialokasikan Rp 3,62 triliun. Adapun program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko mendapat Rp 267,58 miliar.

Sementara itu, program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi memperoleh Rp 78,86 miliar. Sedangkan program pengelolaan belanja negara dialokasikan Rp 23,78 miliar.