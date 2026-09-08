Ingatan Korban Keracunan MBG Berastagi Diduga Turun 70 Persen, Kini Alami Kejang

Ilustrasi petugas SPPG di Jawa Timur sedang menyiapkan menu MBG. (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Siswi asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), Febiola Purba (16), korban terduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kondisinya kian memburuk.

Febiola diduga mengalami kehilangan ingatan atau penurunan fungsi kognitif hingga 70 persen serta kejang.

Diketahui, dokter mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab gangguan kesehatan korban, yakni infeksi bakteri atau paparan racun jamur.

Sejak pertengahan Agustus 2026, korban telah menjalani perawatan intensif dan berpindah di lima rumah sakit berbeda, termasuk Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan.

Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (8/9), Humas RSUP HAM Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, bahwa pasien melakukan rawat jalan dan sudah tiga kali kunjungan berobat di RS Adam Malik.

"Pertama 31 Agustus 2026, lalu 7 September dan hari ini (Selasa)," jelasnya dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (8/9).

Saat ini, tambah Rosario, pasien ditangani dokter spesialis Gastro Anak, Neurologi anak dan sudah menjalani pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG).