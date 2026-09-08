Ingatan Korban Keracunan MBG Berastagi Diduga Turun 70 Persen, Kini Alami Kejang

JawaPos.com - Siswi asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), Febiola Purba (16), korban terduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kondisinya kian memburuk.
Febiola diduga mengalami kehilangan ingatan atau penurunan fungsi kognitif hingga 70 persen serta kejang.
Diketahui, dokter mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab gangguan kesehatan korban, yakni infeksi bakteri atau paparan racun jamur.
Sejak pertengahan Agustus 2026, korban telah menjalani perawatan intensif dan berpindah di lima rumah sakit berbeda, termasuk Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan.
Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (8/9), Humas RSUP HAM Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, bahwa pasien melakukan rawat jalan dan sudah tiga kali kunjungan berobat di RS Adam Malik.
"Pertama 31 Agustus 2026, lalu 7 September dan hari ini (Selasa)," jelasnya dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (8/9).
Saat ini, tambah Rosario, pasien ditangani dokter spesialis Gastro Anak, Neurologi anak dan sudah menjalani pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG).
"Tapi dokternya belum bersedia memberikan keterangan. Nanti kalau sudah bersedia akan kita rilis secara resmi," tandasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju