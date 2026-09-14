86 Siswa MTsN 1 Kota Pariaman Diduga Keracunan MBG, Mulai Sakit Perut hingga Pusing

JawaPos.com - Sekitar 86 siswa MTsN 1 Kota Pariaman diduga mengalami keracunan dari makanan bergizi gratis (MBG) pada Senin (14/9). Para siswa mengeluhkan pusing, sakit perut, dan mual setelah menyantap makanan MBG.

Dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman langsung siaga dan melakukan penanganan medis agar kondisi para siswa membaik.

Wali Kota Pariaman Yota Balad mengklaim sebagian besar siswa yang terdampak MBG telah pulih. Sekitar 50 siswa sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan.

“Saat ini tersisa sekitar 20-an siswa yang masih menjalani perawatan,” ujar Yota sebagaimana dikutip dari Padang Ekspres.

Kasus ini muncul setelah siswa menyantap menu MBG yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pihak Pemkot Pariaman menyebut SPPG melayani enam sekolah di daerah tersebut.

Namun, gejala keracunan hanya ditemukan di MTsN 1 Kota Pariaman. Lima sekolah lain yang menerima makanan dari penyedia sama tidak melaporkan gejala serupa.

“Hasil penelusuran (tracking) kami di lima sekolah lainnya menunjukkan tidak ada siswa yang mengalami gejala serupa,” kata Yota.

Pemkot Pariaman meminta Dinas Kesehatan memanggil koordinator dan pihak SPPG. Petugas juga memeriksa kondisi dapur penyedia makanan untuk mencari sumber masalah.