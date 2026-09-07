Kemenkes Ancam Sanksi Pedagang yang Timbun dan Naikkan Harga Masker

JawaPos.com - Pelaku usaha yang terbukti menimbun atau menaikkan harga masker secara tak wajar harus bersiap disanksi oleh Kementerian kesehatan (Kemenkes).

kemenkes juga meminta masyarakat melapor bila menemukan pedagang yang seenaknya menaikkan harga, emmanfaatkan permintaan yang sedang tinggi.

Hal itu tidak lepas dari kelangkaan dan melonjaknya harga masker usai masyarakat panik karena paparan abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau.

"Apabila ditemukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif, berupa peringatan sampai dengan pencabutan perizinan berusaha, sesuai tingkat pelanggarannya," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (7/9).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan produsen dan distributor untuk memastikan pasokan serta distribusi masker berjalan lancar, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Pelaku usaha diimbau tidak melakukan penimbunan atau pembatasan pasokan, yang menyebabkan kelangkaan stok dan kenaikan harga secara tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat,” tutur Aji.

Menurut Aji, Kemenkes juha akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan serta distribusi masker di pasaran.

Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat memperburuk akses masyarakat terhadap masker di tengah paparan abu vulkanik.

Warga Bisa Laporkan Dugaan Penimbunan Masker Kemenkes juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kondisi di lapangan.