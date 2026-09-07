Antisipasi Abu Vulkanik Anak Krakatau, Satpol PP Bagikan 4.000 Masker ke Warga

JawaPos.com - Satpol PP Jakarta Pusat membagikan 4.000 masker secara serentak di seluruh wilayah Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan.

Aksi pembagian masker tersebut menjangkau masyarakat di berbagai titik strategis yang tersebar pada 44 kelurahan se-Jakarta Pusat.

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan Panggabean menjelaskan, petugas diturunkan langsung ke area publik, mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI), pasar tradisional, stasiun kereta api, pemukiman warga, hingga beberapa ruas jalan utama.

"Hari ini kita bagikan 4.000 masker ke masyarakat. Pembagian masker tersebar di seluruh wilayah Jakarta Pusat oleh petugas," ujar Purnama, Senin (7/9).

Himbauan Menjaga Kesehatan dan Waspada Informasi Hoaks

Purnama mengimbau warga untuk tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman paparan abu vulkanik.

Ia meminta masyarakat membiasakan diri mengenakan masker dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.