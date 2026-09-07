Antisipasi Abu Vulkanik Anak Krakatau, Satpol PP Bagikan 4.000 Masker ke Warga

Satpol PP Jakpus bagikan 4.000 masker di 44 kelurahan untuk antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Senin (7/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Satpol PP Jakarta Pusat membagikan 4.000 masker secara serentak di seluruh wilayah Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan.
Aksi pembagian masker tersebut menjangkau masyarakat di berbagai titik strategis yang tersebar pada 44 kelurahan se-Jakarta Pusat.
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan Panggabean menjelaskan, petugas diturunkan langsung ke area publik, mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI), pasar tradisional, stasiun kereta api, pemukiman warga, hingga beberapa ruas jalan utama.
"Hari ini kita bagikan 4.000 masker ke masyarakat. Pembagian masker tersebar di seluruh wilayah Jakarta Pusat oleh petugas," ujar Purnama, Senin (7/9).
Himbauan Menjaga Kesehatan dan Waspada Informasi Hoaks
Purnama mengimbau warga untuk tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman paparan abu vulkanik.
Ia meminta masyarakat membiasakan diri mengenakan masker dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang tetapi waspada terhadap dampak abu vulkanik. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan ikuti arahan petugas demi menjaga kesehatan," tutur Purnama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis