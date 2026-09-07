Soekarno-Hatta Ditutup, InJourney Siapkan 5 Bandara Alternatif dan 28 Penerbangan Tambahan

Suasana di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Senin (7/9). (Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 5 bandara alternatif setelah adanya perpanjangan penutupan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Adapun lima bandara tersebut diantaranya Bandara Internasional Kertajati, Bandara Internasional Yogyakarta, Adi Soemarmo Solo, Ahmad Yani Semarang dan Juanda Surabaya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara yang diestimasikan hingga 7 September 2026 pukul 23.59 WIB.
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Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim, mengatakan, InJourney Airports bersama seluruh regulator dan stakeholders termasuk maskapai berkomitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat.
"Bagi penumpang terdampak penutupan di Bandara Soekarno-Hatta, pada 6-7 September 2026 kami menyediakan bus gratis menuju bandara alternatif di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya," ujar Arie dalam keterangan yang diterima, Senin (7/9).
Arie mengatakan, InJourney Airports telah menerima 28 permintaan penerbangan komersial tambahan dari maskapai untuk dioperasikan Bandara Internasional Kertajati, Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
Penerbangan tambahan tersebut terdiri dari 20 penerbangan tambahan di Bandara Juanda Surabaya oleh Lion Air (dari dan ke Pekanbaru, Makassar, Denpasar), lalu Citilink (dari dan ke Denpasar, Batam) dan Singapore Airlines (dari dan ke Singapura).
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Kemudian, 2 penerbangan tambahan di Bandara Internasional Yogyakarta dengan rute dari dan ke Singapura oleh maskapai Scoot.
Sementara itu di Bandara Ahmad Yani Semarang terdapat 5 penerbangan tambahan, di antaranya oleh Scoot (dari dan ke Singapura), dan 1 tujuan Singapura oleh Scoot di Bandara Kertajati.
"Khusus Bandara Kertajati juga akan melayani penerbangan Umrah sebanyak 2 penerbangan ke Jedah dan Madinah oleh Garuda Indonesia sebanyak 707 Penumpang, yang seharusnya berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada Malam ini," ucapnya.
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Jawa Pos
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