Bandara Husein Sastranegara Bandung Layani Lagi Pesawat Jet Komersial

JawaPos.com - Bandara Husein Sastranegara, Bandung dipastikan segera kembali melayani penerbangan pesawat jet komersial. Penerbangan perdana akan dimulai pada 14 Agustus 2026.

Itu setelah PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports dapat restu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melayani penerbangan pesawat jet berbadan sedang (narrow body).

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad Rizal Pahlevi mengatakan, persetujuan tersebut didapatkan setelah InJourney Airports memenuhi seluruh aspek kesiapan operasional yang ditetapkan Kemenhub.

Termasuk aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan.

Persetujuan tercantum di dalam surat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.101/17/4/DRJU.DBU-2026 perihal Operasional Pesawat Udara Jet di Bandara Husein Sastranegara Bandung, yang diterima InJourney Airports.

“Optimalisasi penerbangan di Bandara Husein Sastranegara ini akan mengantarkan perjalanan dan menyambut wisatawan dengan fasilitas dan pelayanan terbaik, serta dilengkapi nuansa modern yang berpadu dengan budaya Jawa Barat,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (7/8).

Rizal mengatakan, penerbangan perdana pesawat jet pada 14 Agustus 2026 akan melayani perjalanan penumpang pesawat di rute Denpasar-Bandung dan Bandung-Denpasar oleh Maskapai Garuda Indonesia.

“InJourney Airports memastikan fasilitas Bandara Husein Sastranegara telah siap melayani penumpang pesawat dan pengguna jasa bandara,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas terminal di area keberangkatan antara lain konter check-in yang berjumlah total 26 konter, lalu mesin self check-in kiosk, dan alat pemeriksaan barang dan penumpang di titik security check point (SCP).

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