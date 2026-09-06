Anggaran BNPB hanya Rp 490 Miliar, Ekonom Minta Dana MBG Dialihkan ke Bencana

JawaPos.com - Anggaran penanganan bencana Indonesia tahun ini benar-benar ketat seiring dengan langkah efisiensi.

Karena itu, ekonom mendorong agar sebagian dana jatah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk penanganan bencana.

Tahun ini, anggaran yang disiapkan untuk sejumlah lembaga yang berperan dalam mitigasi dan penanganan bencana jauh lebih kecil dibandingkan anggaran MBG.

Sebagai gambaran, pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya sebesar Rp 490 miliar.

Lalu anggaran untuk Badan Geologi sekitar Rp 796,29 miliar, Badan SAR Nasional (Basarnas) Rp 1,455 triliun, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rp 2,463 triliun.

Jika digabung, anggaran keempat lembaga tersebut sekitar Rp 5,20 triliun, atau hanya sekitar 1,55 persen dari anggaran awal MBG yang ditetapkan sebesar Rp 335 triliun.

Meskipun telah mengalami sejumlah penyesuaian hingga tinggal Rp 240 triliun, angka tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran penanggulangan bencana.

Anggaran Bencana Tertekan Efisiensi Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai anggaran penanganan bencana, termasuk bencana yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau, turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

Ia mengatakan, efisiensi anggaran terjadi pada sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana seperti Basarnas, BNPB, dan BMKG, serta pemerintah daerah.