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Muhammad Ridwan
Minggu, 6 September 2026 | 18.57 WIB

BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Bersihkan Abu Vulkanik Anak Krakatau

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca. (Dok. Jawa Pos/Haritsah Almudatsir) - Image

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca. (Dok. Jawa Pos/Haritsah Almudatsir)

JawaPos.com - Paparan abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah.

BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya untuk membantu membersihkan partikel abu  di tiga provinsi di udara maupun yang telah mengendap.

 dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Kondisi tersebut  penanganan untuk mengurangi dampak abu yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, abu vulkanik saat ini telah menyebar hingga ke sekitar permukiman. 

Sejumlah kabupaten/kota di empat provinsi terdampak langsung sebaran abu vulkanik itu, yakni di provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat.

"Dirasakan saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam," kata Suharyanto dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).

Menurut Suharyanto, OMC akan dilakukan dengan dua pendekatan, salah satunya memanfaatkan pertumbuhan awan untuk menghasilkan hujan. Ia berharap, hujan dapat membantu meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh," ujarnya.

Namun, pelaksanaan OMC tidak selalu dapat mengandalkan hujan karena kondisi cuaca dan pertumbuhan awan menjadi salah satu faktor penentu.

Kondisi musim kemarau dapat membuat pertumbuhan awan hujan tidak optimal sehingga diperlukan metode lain untuk menangani paparan abu vulkanik.

Editor: Bayu Putra
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