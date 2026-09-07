Buku Islam ala Prabowo Tuai Sorotan, TGB Zainul Majdi Tegaskan Tak Pernah Kirim Tulisan

Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam tengah ramai menjadi perbincangan publik. (Radar Bonang)
JawaPos.com - Buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam tengah menuai perhatian. Sorotan muncul setelah salah satu tokoh yang namanya tercantum sebagai kontributor menyatakan tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut.
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Muhammad Zainul Majdi menyampaikan bantahan terkait pencantuman namanya dalam buku tersebut.
Nama TGB tercatat dalam daftar isi sebagai penulis bab berjudul “Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan”. Bab tersebut tercantum pada halaman 241.
Pernyataan TGB disampaikan melalui akun media sosial Instagram miliknya @tuangurubajang, pada Senin (6/8]. Pernyataan itu muncul setelah seorang pengguna media sosial mempertanyakan keterlibatannya sebagai kontributor buku.
Menanggapi pertanyaan tersebut, TGB secara tegas menyatakan dirinya tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku yang membahas praktik dan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Saya tidak pernah kirim tulisan," tulis TGB dalam akun media sosial Instagram.
Digagas Ahmad Muzani dan Anwar Iskandar
Buku Islam ala Prabowo pertama kali diluncurkan pada Agustus 2025. Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 yang berlangsung di Jakarta.
Buku itu diinisiasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Ahmad Muzani juga disebut sebagai salah satu penggagas sekaligus turut menulis bagian prolog.
Perlu diketahui, buku Islam ala Prabowo bukanlah karya yang ditulis langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Buku tersebut disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas.
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Jawa Pos
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