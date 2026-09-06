Gunung Anak Krakatau Erupsi, Ini Langkah Pertama saat Menghadapi Hujan Abu Vulkanik

Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami erupsi berulang sejak Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9) dini hari di kawasan Selat Sunda. (Instagram: @tangsel_kampungparakan)
JawaPos.com-Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu gunung api aktif yang berada di kawasan perairan selat sunda.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui akun resmi @badan.geologi status siaga level III gunung anak krakatau terjadi sejak tanggal 2 Juli 2026.
Kemudian, pada tanggal 5 September 2026 Gunung api anak Krakatau mengalami erupsi secara beruntun yang disertai suara gemuruh.
Warganet juga merasakan aktivitas gunung api anak krakatau melalui laporan suara dentuman dan getaran di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Banten, dan Lambung pada waktu yang berdekatan.
Aktivitas erupsi Gunung Api Anak Krakatau tersebut menyebabkan abu vulkanik yang terbawa hingga wilayah sekitaran Jakarta.
Abu terlihat menempel pada berbagai benda mulai dari jemuran, kendaraan, lantai rumah, sampai genteng. Kondisi ini dapat terjadi karena abu vulkanik terbawa angin dan sampai pada wilayah yang cukup jauh.
Peningkatan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau membuat masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengetahui beberapa langkah yang tepat.
Jangan sampai informasi hoax justru memicu kepanikan dan membuat anda mengambil tindakan yang tidak tepat.
Penting untuk mengetahui langkah awal yang perlu dilakukan saat Gunung Api Anak Krakatau menunjukkan peningkatan aktivitas, termasuk saat terjadi hujan abu vulkanik.
Sebagai mitigasi, berikut langkah pertama yang perlu anda persiapkan saat gunung api kembali aktif dan mulai menunjukkan aktivitasnya melalui hujan abu vulkanik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa