Abu Vulkanik Anak Krakatau Guyur Wilayah Jawa-Sumatera, Operasional Kereta Api Tetap Normal

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero), memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api tetap berjalan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera terdampak abu vulkanik.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan KAI memiliki sistem manajemen keselamatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh operasional perjalanan kereta api.

Ia menjelaskan, setiap kondisi yang berpotensi memengaruhi perjalanan pelanggan terus dipantau dan dievaluasi melalui koordinasi antarunit serta pihak berwenang.

“KAI memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan. Pemantauan kondisi operasional, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi petugas di lapangan terus dilakukan untuk menjaga perjalanan pelanggan tetap aman dan nyaman,” ujar Anne dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9).

Anne memastikan, hingga saat ini seluruh perjalanan kereta api tetap beroperasi sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.

Ia menjelaskan bahwa, KAI melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi jalur, lingkungan sekitar operasional, serta informasi terbaru dari instansi terkait.

Khusus layanan KA Bandara, operasional tetap berjalan sesuai kondisi terkini. KAI terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan layanan transportasi menuju bandara dapat mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat, termasuk apabila terdapat penyesuaian pada operasional penerbangan.