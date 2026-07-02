7 Langkah Refund Tiket Kereta Online via Access by KAI, Tak Perlu ke Stasiun

Penumpang menununjukan tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penumpang kereta api yang sudah memiliki tiket namun urung berangkat tidak perlu datang ke stasiun untuk membatalkan tiketnya.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan layanan refund tiket secara online melalui aplikasi Access by KAI, sehingga proses pembatalan bisa dilakukan langsung dari ponsel.
Lalu bagaimana cara refund tiket KAI secara online? Kapan batas waktunya? Berapa potongan dana yang dikenakan?
Pembatalan tiket dapat dilakukan paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.
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Setelah proses disetujui, dana pengembalian akan ditransfer ke rekening bank yang didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut langkah-langkah refund tiket KAI tanpa harus datang ke stasiun.
Pastikan aplikasi Access by KAI sudah terpasang di ponsel. Masuk menggunakan akun yang digunakan saat melakukan pemesanan tiket.
Pada halaman utama aplikasi, pilih menu 'Tiket Saya' yang berada di bagian bawah layar untuk melihat seluruh tiket yang dimiliki.
Cari tiket perjalanan yang akan dibatalkan, kemudian buka halaman detail pemesanan.
Di halaman detail tiket, pilih menu 'Kelola Pemesanan' atau ikon tiga titik, kemudian klik opsi 'Pembatalan'.
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