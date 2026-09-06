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Abdul Rahman
Minggu, 6 September 2026 | 17.41 WIB

Abu Vulkanik Anak Krakatau Sampai ke Parung Panjang, Warga Keluhkan Debu Lebih Kasar

Ilustrasi: Gunung Anak Krakatau erupsi. (ANTARA/HO-Badan Geolog) - Image

Ilustrasi: Gunung Anak Krakatau erupsi. (ANTARA/HO-Badan Geolog)

JawaPos.com - Abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, termasuk sampai ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9). Sejumlah warga mengaku menemukan debu menempel di rumah, teras, hingga lingkungan permukiman.

Salah satu warga Parung Panjang bernama Jimmy Fernando mengatakan, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah masuk ke kawasan tempat tinggalnya. Bahkan, debu disebut mulai terlihat cukup banyak di lingkungan rumahnya.

“Sudah kena bang Parung Panjang. Rumah saya juga sudah banyak debunya,” kata Jimmy di grup warga Parung Panjang.

Keluhan serupa juga disampaikan Prastiyo. Warga yang berada di kawasan Sentraland itu menyebut, debu yang turun memiliki karakter berbeda dibandingkan debu biasanya. Menurut dia, abu terlihat berwarna putih dengan tekstur yang terasa lebih kasar.

“Di Sentraland juga ada nih. Debunya putih, lebih kasar dari biasanya. Hati-hati bapak ibu kalau mau beraktivitas di luar,” ujar Prastiyo.

Warga lainnya yang berada di kawasan Griya juga merasakan hal serupa. Ia mengaku baru saja membersihkan teras rumah tadi malam. Namun pada Minggu pagi dia kembali menemukan debu cukup banyak yang menempel.

“Di Griya juga sudah nih. Kemarin saya baru beresin teras dan pagi ini saya rasain debunya lebih kasar, dan kalau disiram pakai air warna agak lebih hitam dari biasanya,” tuturnya.

Abu Anak Krakatau Meluas ke Jabodetabek

Laporan warga Parung Panjang tersebut terjadi di tengah meluasnya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat.

BMKG dalam pemantauan citra satelit pada Minggu (6/9) mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu.

Editor: Abdul Rahman
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