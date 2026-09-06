Ancaman Abu Vulkanik Krakatau, Dishub DKI Pangkas Durasi CFD Minggu Ini

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengambil langkah cepat dengan mengakhiri pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) lebih awal pada Minggu (6/9).

Kegiatan yang biasanya berlangsung hingga pukul 10.00 WIB tersebut resmi ditutup pada pukul 09.00 WIB guna mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan warga.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama di balik penyesuaian jadwal ini.

"Setelah kegiatan Amarta Run dan ASN Run selesai pukul 09.00 WIB, seluruh rangkaian HBKB langsung kami akhiri. Langkah ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi masyarakat dari potensi paparan abu vulkanik," ujar Budi, Minggu (6/9).

Bagikan Masker dan Imbau Warga Segera Pulang Tidak hanya memangkas durasi kegiatan, personel Dishub DKI Jakarta yang bertugas di lokasi juga dikerahkan untuk membagikan masker secara langsung kepada para pengunjung.

Langkah pengamanan ekstra ini dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan pernapasan bagi warga yang berada di area terbuka.

Petugas di lapangan turut memberikan imbauan persuasif agar masyarakat segera mengakhiri aktivitas olahraganya dan kembali ke rumah masing-masing.

Baca Juga:Sebanyak 19 Penerbangan di Bandara Junda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

"Kami juga mengarahkan petugas di lapangan untuk membagikan masker kepada masyarakat dan mengimbau warga agar segera kembali ke rumah. Kami mengajak masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan," jelas Budi.