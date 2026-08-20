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Muhammad Ridwan
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.33 WIB

Wapres Gibran Ajak Mahasiswa UI ke NTT, Tengok Korban Gempa

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menengok korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8). (Setwapres) - Image

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menengok korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8). (Setwapres)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) menengok para korban gempa di Nusa Tenggara Timur.

Rombongan Wapres dan mahasiswa bertolak dari Jakarta menuju NTT hari ini, Kamis (20/8).

Kunjungan tersebut diakukan dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. 

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau SD Inpres LXXVI Wairklau, Kabupaten Sikka, sebagai lokasi pertama peninjauan penanganan bencana di NTT.

ia hendak memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah proses penanganan pascabencana yang melanda wilayah sekitar. 

Dalam kunjungannya ke SD Inpres LXXVI Wairklau yang saat ini difungsikan juga sebagai posko pengungsian, Gibran melihat kondisi sekolah dan berbincang dengan pihak terkait serta masyarakat yang berada di lokasi. 

Gibran juga menanyakan kepada para pengungsi apakah anak-anak telah memperoleh makanan yang cukup serta memastikan kondisi mereka dalam keadaan aman dan tidak mengalami luka.

“Anaknya sudah makan?” tanya Gibran.

“Anaknya enggak ada luka atau apa, kan? Luka enggak? Aman, ya?” lanjutnya memastikan.

Editor: Bayu Putra
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