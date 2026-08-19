Prabowo akan Tinjau Penanganan Gempa NTT, Mensesneg: Butuh Persiapan Kompleks

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8) sore.(tangkapan layar YouTube Setneg)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat secara langsung penanganan bencana gempa yang melanda wilayah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana kunjungan Kepala Negara masih mempertimbangkan perkembangan situasi di lokasi bencana.
"Sedang direncanakan. Sedang direncanakan, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kadang-kadang memang di masa-masa awal itu kondisi di lapangan bukan kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8).
Menurut Prasetyo, kunjungan kepala negara membutuhkan persiapan yang lebih kompleks dibandingkan kunjungan pada umumnya. Karena itu, kesiapan kondisi dan sarana pendukung di lokasi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.
"Karena kehadiran seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-sarana yang tidak seperti kunjungan biasa," ucapnya.
Prasetyo menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana gempa di NTT. Pemantauan dilakukan melalui laporan rutin dari kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana.
"Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, juga mengapresiasi dukungan dari berbagai daerah yang turut mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Menurut dia, solidaritas antardaerah menjadi bagian penting dalam membantu penanganan bencana di NTT.
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Jawa Pos
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