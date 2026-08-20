Bawa Ambulans Hingga BBM, TNI AD Kirim Kapal Rumah Sakit ke Lokasi Terdampak Gempa NTT

JawaPos.com - TNI AD mengirimkan Kapal ADRI XC II BM dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapal perang milik Angkatan Darat itu bisa difungsikan sebagai kapal rumah sakit di lokasi terdampak gempa bumi. Selain itu, alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut juga membawa ambulans dan BBM.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa penanggulangan gempa bumi di NTT perlu dukungan berkelanjutan. Tidak cukup dilakukan melalui satu kali pengiriman bantuan dari Jakarta.

Untuk itu, pada Rabu malam (19/8) TNI AD menggerakan salah satu kapal perang yang dilengkapi fasilitas kesehatan seperti peralatan medis dan ruang operasi. Turut serta dalam pelayaran kapal itu para personel kesehatan dari Angkatan Darat dan beberapa bantuan untuk korban terdampak gempa.

”Kita harus punya napas panjang. Kalau hanya one hit, kirim selesai, saya kira penderitaan saudara-saudara kita akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Kita akan terus melakukan evaluasi 2-3 bulan ke depan dan berpikir lagi apa yang diperlukan di wilayah bencana NTT,” kata Maruli kepada awak media.

Sebagai kapal rumah sakit, kapal ADRI XC II BM mampu memberikan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan tindakan medis, termasuk operasi bagi pasien yang membutuhkan. Tidak hanya itu, kapal itu bisa diandalkan dalam urusan evakuasi medis apabila diperlukan.

Selain pelayanan kesehatan, TNI AD juga memprioritaskan penyediaan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, Angkatan Darat mengirimkan 100 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter, 3 unit truk, dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Bantuan tersebut terdiri atas 20 ton beras, 163 koli bekal ransum TNI, 5.000 boks Naraga, 1.000 karton air mineral, 1.000 botol minyak goreng, mi instan, susu, bubur bayi, pembalut wanita, pampers, pakaian layak pakai, serta kebutuhan pendukung lainnya.

Dalam kapal itu juga diangkut 2 unit ambulans, 50 drum BBM Pertalite dan 35 drum Solar, 30 set tenda SG Type 1, 900 set velbed. Maruli memastikan seluruh bantuan akan didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi di wilayah terdampak.