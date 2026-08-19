Muktamar NU di Depan Mata, Presiden Prabowo Diingatkan Jangan Ikut Campur 

JawaPos.com — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), warga NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada penggunaan nama maupun fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan PBNU.

Diketahui, Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Gus Lilur menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan gerakan yang berupaya memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU. Ia menyebut gerakan itu diduga melibatkan sejumlah pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring yang menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menduduki posisi Ketua Umum PBNU, sementara KH Miftahul Akhyar diarahkan menjadi Rais Aam.

“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Lilur mengaku tidak meyakini bahwa dugaan gerakan tersebut merupakan kehendak langsung Presiden Prabowo.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ucapnya.