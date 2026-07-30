Panitia Rilis Denah Muktamar NU 2026 di Jombang, Lapangan Tambakberas Jadi Lokasi Pembukaan

JawaPos.com - Sebulan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang pada 27 - 31 Agustus 2026, panitia merilis denah lokasi atau site plan.

Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq mengatakan denah ini menjadi acuan mobilitas peserta, tamu undangan, panitia, hingga media, selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Alhamdulillah semua titik sudah kita petakan mulai dari tempat sidang, komisi, penginapan, posko kesehatan, sampai dapur umum," tuturnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Kamis (30/7).

Berdasarkan file salinan site plan yang diterima JawaPos.com, registrasi peserta Muktamar NU ke-35 dipusatkan di MTs (Madrasah Tsanawiyah) Bahrul Ulum dan MA (Madrasah Aliyah) Bahrul Ulum.

Sementara itu, acara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Untung Surapati, Tambakberas. Pembukaan Muktamar akan dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto dan ribuan peserta dari berbagai daerah.

Sidang pleno akan digelar di Halaman Gedung Serbaguna (GSG). Sedangkan sidang komisi tersebar di sejumlah titik: GSG untuk Komisi Organisasi, Aula IAIBAFA untuk Komisi Program, da Aula Unwaha bagi Komisi Rekomendasi.

Panitia juga menyiapkan tiga lokasi Bahtsul Masail. Waqi'iyah berlangsung di Aula Ma'had Aly/Masjid Bahrul Ulum Pondok Induk, Qonuniyah di Aula Madrasah Fatah Hasyim, dan Maudhu'iyah di Halaman MAN 3 Tambakberas.

Berbagai fasilitas pendukung juga disiapkan. Mulai media center, posko kesehatan, dapur umum, area bazar, parkir VIP, penginapan media, hingga posko pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Muktamar.

Berikut daftar 26 titik lokasi dalam site plan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang: