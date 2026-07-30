Panitia Rilis Denah Muktamar NU 2026 di Jombang, Lapangan Tambakberas Jadi Lokasi Pembukaan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 27 - 31 Agustus 2016 mendatang. (Dokumentasi Radar Jombang)
JawaPos.com - Sebulan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang pada 27 - 31 Agustus 2026, panitia merilis denah lokasi atau site plan.
Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq mengatakan denah ini menjadi acuan mobilitas peserta, tamu undangan, panitia, hingga media, selama rangkaian kegiatan berlangsung.
"Alhamdulillah semua titik sudah kita petakan mulai dari tempat sidang, komisi, penginapan, posko kesehatan, sampai dapur umum," tuturnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Kamis (30/7).
Berdasarkan file salinan site plan yang diterima JawaPos.com, registrasi peserta Muktamar NU ke-35 dipusatkan di MTs (Madrasah Tsanawiyah) Bahrul Ulum dan MA (Madrasah Aliyah) Bahrul Ulum.
Sementara itu, acara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Untung Surapati, Tambakberas. Pembukaan Muktamar akan dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto dan ribuan peserta dari berbagai daerah.
Sidang pleno akan digelar di Halaman Gedung Serbaguna (GSG). Sedangkan sidang komisi tersebar di sejumlah titik: GSG untuk Komisi Organisasi, Aula IAIBAFA untuk Komisi Program, da Aula Unwaha bagi Komisi Rekomendasi.
Panitia juga menyiapkan tiga lokasi Bahtsul Masail. Waqi'iyah berlangsung di Aula Ma'had Aly/Masjid Bahrul Ulum Pondok Induk, Qonuniyah di Aula Madrasah Fatah Hasyim, dan Maudhu'iyah di Halaman MAN 3 Tambakberas.
Berbagai fasilitas pendukung juga disiapkan. Mulai media center, posko kesehatan, dapur umum, area bazar, parkir VIP, penginapan media, hingga posko pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Muktamar.
Berikut daftar 26 titik lokasi dalam site plan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang:
1. Registrasi: MTs Bahrul Ulum dan MA Bahrul Ulum
2. Venue Pembukaan Muktamar NU: Lapangan Untung Surapati Tambakberas
3. Sidang Pleno: Halaman Gedung Serbaguna (GSG)
4. Komisi Organisasi: Dalam Gedung GSG
5. Komisi Program: Aula Kampus IAIBAFA
6. Komisi Rekomendasi: Aula Unwaha Jombang
7. Bahtsul Masail Waqi'iyah: Aula Ma'had Aly/Masjid Bahrul Ulum Pondok Induk
8. Bahtsul Masail Qonuniyah: Aula Gedung Madrasah Fatah Hasyim
9. Bahtsul Masail Maudhu'iyah: Halaman MAN 3 Tambakberas
10. Media Center: Aula Yayasan Lantai 2
11. Tower A: MA Unggulan
12. Tower B: MMA Kampus 1
13. Tower C: MIA Kampus 2
14. Tower D: MI Bahrul Ulum Putri
15. Tower E: Kampus Unwaha
16. Tower F: MTsN 3
17. Tower G: MAN 3
18. Tower H: Kampus IAIBAFA
19. Tower I: Kampus B Fatah Hasyim
20. Posko Kesehatan: Islamic Center MAN
21. Dapur Umum: Gedung BLK Bahrul Ulum
22. Bazar/Expo: Area B2
23. Parkir VIP: SMA Bahrul Ulum
24. Posko Pengamanan: SPTT Bahrul Ulum
25. Penginapan Media: SMKTI Bahrul Ulum
26. Posko Penginapan Kamtib: Gedung MI Putra.
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