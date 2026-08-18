Anak Gajah Sumatera Lahir Tepat 17 Agustus, Jadi Kado Kemerdekaan

JawaPos.com - Kabar Gembira datang dari dunia konservasi di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Seekor anak gajah Sumatera lahir di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 Padang Sugihan, Sumatera Selatan, Senin (17/8).

Bayi gajah berjenis kelamin jantan itu lahir dalam kondisi sehat dari pasangan Lestari sebagai induk betina dan Gapula sebagai induk jantan.

Berdasarkan pemantauan tim medis bersama mahout atau pawang gajah, Sugito, proses kelahiran diperkirakan terjadi pada pagi hari sekitar pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.

Tidak lama setelah dilahirkan, anak gajah pemilik nama ilmiah Elephas Maximus Sumatranus tersebut menunjukkan kondisi yang baik.

Bayi gajah itu sudah mampu berdiri dengan tegak dan langsung menyusu secara normal kepada induknya.

Karo Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menjelaskan, kelahiran bayi gajah menjadi kabar istimewa sekaligus kado alam di tengah peringatan kemerdekaan Indonesia.

"Kelahiran anak gajah memiliki arti penting bagi upaya menjaga keberlangsungan satwa dilindungi, khususnya gajah Sumatera yang populasinya terus mendapat perhatian dalam program konservasi," kata Ristianto dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Di sisi lain, kondisi cuaca yang cukup panas di kawasan terbuka PKG Jalur 21 membuat BKSDA Sumsel segera melakukan penanganan khusus terhadap induk dan anak gajah.

Menurut dia, tim medis telah menyiapkan tempat berteduh atau shelter yang memadai serta memastikan kebutuhan air minum dan fasilitas mandi untuk mereka tersedia dengan baik.