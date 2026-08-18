Gelar Aksi Kemanusiaan Gempa NTT di HUT ke-81 RI, Dirut Pertamina: Hadir Untuk Dukung Korban Bencana

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memimpin langsung rangkaian aksi kemanusiaan Pertamina di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8)/(Istimewa).

JawaPos.com - Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memimpin langsung rangkaian aksi kemanusiaan Pertamina di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8).

Simon meninjau sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Manggarai, termasuk Posko Utama Lapangan Barang Kolong, Kecamatan Reok, sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Simon melihat langsung kondisi warga serta kebutuhan di lokasi pengungsian.

Simon mengatakan kehadiran Pertamina di lapangan merupakan bentuk kepedulian sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami hadir untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan dukungan yang kami berikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan”, jelasnya.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan Pertamina mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari pangan, makanan siap santap, air mineral, obat-obatan dan vitamin, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, selimut, tikar, terpal, hingga peralatan memasak. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak, yakni Reo, Mbay, dan Maumere, secara bertahap dan terkoordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, melalui Pertamina Patra Niaga, Pertamina juga menyalurkan dukungan fasilitas penunjang di beberapa titik, antara lain 3 unit toilet portable lengkap dengan tandon dan pompa air di Reo, 12 tabung Bright Gas 12 kg di Maumere, serta 250 paket makanan siap santap di Desa Nggolombay, guna mendukung operasional dapur umum dan kebutuhan harian pengungsi.

Camat Reok, Kabupaten Manggarai, Busa Tenggara Timur, Rita Udin, mengapresiasi dukungan Pertamina yang dinilai sangat membantu masyarakat di tengah kondisi darurat.

“Bantuan ini sangat membantu masyarakat di berbagai titik pengungsian, terutama untuk mendukung dapur umum dan kebutuhan dasar warga,” ujar Rita.

Ia menyampaikan bahwa terdapat sekitar 20 titik posko pengungsian di Kecamatan Reok, dengan Posko Utama Lapangan Barang Kolong sebagai salah satu pusat penampungan warga terdampak.

*Kibarkan Merah Putih di Tengah Pemulihan*

Di sela rangkaian aksi kemanusiaan, Simon Aloysius Mantiri juga memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Fuel Terminal (FT) Reo.

Upacara berlangsung dalam suasana penuh keprihatinan, di tengah upaya pemulihan pascagempa. Para Perwira Pertamina tetap menjalankan tugas untuk menjaga keberlangsungan operasional dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

“Para Perwira mengemban amanah yang sama mulianya: menjaga agar Indonesia terus bergerak, rumah-rumah tetap menyala, industri tetap beroperasi, rumah sakit tetap melayani, dan Merah Putih terus berkibar,” lanjutnya.

Momen tersebut ditutup dengan doa bersama untuk masyarakat Flores yang terdampak gempa.