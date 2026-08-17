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Muhammad Ridwan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 04.21 WIB

Warna-Warni Upacara HUT ke-81 RI, dari Doa untuk NTT hingga Apresiasi Prabowo

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Youtube Setpres) - Image

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Youtube Setpres)

JawaPos.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), menghadirkan sejumlah momen emosional.

Rasa sedih akibat duka di NTT, keharuan atas dedikasi para petugas upacara, hingga semangat persatuan bercampur jadi satu.

Di tengah suasana perayaan, perhatian tertuju kepada masyarakat yang tengah menghadapi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara mendoakan para korban dan masyarakat terdampak saat prosesi mengheningkan cipta.

"Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa, yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Serta mendoakan saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, NTT, dan di wilayah Indonesia lainnya," kata Prabowo saat menjadi inspektur upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Tangis haru paskibraka usai kibarkan Merah Putih

Suasana haru terlihat setelah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil menunaikan tugas mengibarkan Sang Merah Putih.

Perasaan lega dan bahagia terpancar dari para anggota Paskibraka setelah menjalani proses latihan panjang dan penuh disiplin.

Mereka terlihat saling berpelukan sebagai bentuk luapan kegembiraan. Sejumlah anggota bahkan tak kuasa menahan air mata setelah berhasil melewati salah satu tugas penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Muhammad Furqoen Hakim, perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengungkapkan bahwa perjalanan hingga terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional membutuhkan proses seleksi yang panjang.

“Prosesnya banyak banget, Kak. Yang pertama itu dari proses seleksi sekolah, seleksi Kabupaten, provinsi, dan juga verifikasi tingkat pusat kemarin,” ucap Furqoen.

Editor: Bayu Putra
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