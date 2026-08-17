Kapolresta Balikpapan Kombes Jerrold Hendra jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Dalam Agenda Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8), Kapolresta Balikpapan Kombes Jerrold Hendra Josef Kumontoy ditunjuk sebagai komandan upacara. Dia merupakan perwira menengah Polri kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara.

Kombes Jerrold merupakan abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 2003. Untuk menjadi komandan upacara di Istana Merdeka sore ini, dia harus bersaing ketat dengan 8 perwira menengah lain dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Lewat seleksi itu dia terpilih.

Merujuk riwayat jabatannya, Jerrold mengawali perjalanan tugas bersama Satuan I Gegana Korbrimob Polri. Dia juga pernah bertugas sebagai komandan Satuan Brimob di Polda Metro Jaya. Pengabdiannya di Korps Bhayangkara menunjukkan bahwa dia adalah personel Polri yang makan asam garam bertugas di Brimob.

Pada 2015, lulusan SMAN 7 Manado itu bertugas sebagai Kaden Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Kemudian dia menjadi Pejabat Sementara Kaden B Satintel Brimob Korbrimob Polri pada 2018. Setelah itu, dia menjadi Kapolsek Kelapa Gading pada 2019 dan Komandan Batalyon B Satuan Brimob Polda Metro Jaya pada 2021.

Setelah itu, berturut-turut dia menjadi kapolres mulai 2021. Yakni Kapolres Kubu Raya di Kalimantan Barat, Kapolres Karanganyar di Jawa Tengah, dan Kapolres Balikpapan di Kalimantan Timur. Selain Akpol, dia menempuh pendidikan di PTIK, Sespimmen, dan Universitas Indonesia (UI).

Dandim Semarang Komandan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia Sebelumnya, Dandim 0733/Semarang Kolonel Infanteri Priyo Handoyo mendapat kepercayaan sebagai komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8). Sebagai salah satu lulusan Akademi Militer (Akmil) 2003, Priyo bukan sosok sembarangan. Ini profil lengkapnya.

Tugas sebagai dandim di Semarang dilakoni oleh Kolonel Priyo dimulai pada 22 Agustus 2025. Tugasnya melakukan pembinaan teritorial di wilayah Kota Semarang. Termasuk berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat lain dari berbagai unsur, baik pemerintah daerah, kepolisian, maupun instansi lainnya.

Sebelum bertugas sebagai dandim di Semarang, Priyo pernah bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 613/Raja Alam pada 2020-2022. Dari posisi itu, dia kemudian dipindahkan menjadi dandim di Bontang mulai 2022-2023. Sementara pada 2023-2025 dia bertugas sebagai perwira menengah Mabes TNI.