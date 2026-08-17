Dirut Pertamina Tinjau Lokasi Gempa Flores, Salurkan Bantuan dan Pimpin Upacara HUT ke-81 RI

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir langsung ke lokasi terdampak dengan menyalurkan bantuan kepada korban gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (17/08/2026) waktu setempat. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) melakukan aksi gerak cepat dalam membantu korban bencana gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (17/08/2026) waktu setempat.
Di tengah situasi diselimuti duka, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir langsung ke lokasi terdampak dengan menyalurkan bantuan. Selain itu, Simon memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Fuel Terminal (FT) Reo, NTT, salah satu wilayah yang terdampak gempa dan lokasi operasional Pertamina.
"Atas nama keluarga besar Pertamina, saya menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa serta keprihatinan kepada seluruh masyarakat terdampak. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pertamina hadir langsung untuk mendukung percepatan penanganan bencana, dengan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas utama. Masyarakat NTT tidak sendiri,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya.
Merespons bencana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini, Pertamina Group langsung bergerak pada dua prioritas utama, yakni menjaga ketersediaan energi sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Untuk ketersediaan pasokan energi, Pertamina melakukan koordinasi secara aktif dengan sejumlah pihak.
Vice Presiden Corporate Comminication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan Pertamina terus mengerahkan sumber daya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi energi dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan. Pemulihan sarana dan layanan energi dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, sementara bantuan kepada masyarakat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi warga terdampak gempa.
“Hingga saat ini, sebagian besar SPBU di Flores telah kembali beroperasi dan layanan lainnya dipulihkan secara bertahap dengan keselamatan sebagai prioritas. Melalui Pertamina Peduli, bantuan kebutuhan dasar, kesehatan, kebersihan, sanitasi, dan energi darurat telah disalurkan serta akan terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Baron.
Hingga hari kedua pascagempa, bantuan yang telah disalurkan pihak Pertamina meliputi tenda, obat-obatan, dan sembako. Pertamina juga memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG untuk rumah tangga dan bahan bakar minyak (BBM), tetap tersedia.
Pertamina memperkuat dukungan pemulihan pascagempa Flores dengan menyiapkan solar untuk alat berat yang dikerahkan menangani longsor di ruas Trans-Flores Ende-Bajawa guna mempercepat pemulihan konektivitas jalan. Di sisi lain, Pertamina menindaklanjuti laporan kelangkaan BBM di Nagekeo dengan memperkuat penanganan melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, sekaligus memastikan ketersediaan Avtur prioritas di Bandara Labuan Bajo dan Maumere sebagai titik mobilisasi bantuan dan posko tanggap darurat.
“Bencana ini tidak dapat ditangani sendiri-sendiri. Inilah waktunya kita saling menguatkan agar bantuan tepat sasaran dan pemulihan berjalan lebih cepat. Semangat saling menguatkan inilah makna nyata ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, sebagaimana tema HUT ke-81 RI. Pertamina akan terus mendampingi masyarakat, menjaga energi tetap bergerak, bantuan terus sampai, dan harapan tetap menyala,” kata Baron
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Jawa Pos
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