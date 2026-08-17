SBY Minta Maaf Tak Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Istana, Masih Jalani Pemeriksaan Kesehatan di AS

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permohonan tidak hadir dalam rangkaian HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).
JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). SBY diketahui masih berada di Rochester, Amerika Serikat, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
SBY menjelaskan, ketidakhadirannya membuat dirinya tidak dapat mengikuti upacara maupun mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara langsung seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
"Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka, sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin," kata SBY sebagaimana dalam tayangan YouTube SBYudhoyono, Senin (17/8).
SBY mengungkapkan, selama Agustus 2026 dirinya berada di Rochester untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di Mayo Clinic. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesehatan yang rutin dilakukannya.
"Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat, untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up," ucapnya.
Menurut SBY, pemeriksaan di Mayo Clinic dilakukan atas rekomendasi tim dokter kepresidenan yang selama ini menangani kesehatannya. Ia menyebut, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan riwayat operasi pengangkatan prostat yang pernah dijalaninya pada 2021.
"Tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan, di samping pemeriksaan di dalam negeri, juga dilaksanakan di Mayo Clinic karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan," ujarnya.
SBY memastikan rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus. Ia berharap dapat kembali ke Indonesia pada September mendatang.
"Saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinic pada akhir Agustus ini. Insyaallah bulan September saya sudah kembali ke tanah air," ungkapnya.
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Jawa Pos
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