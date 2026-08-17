Lion Group Kirim Logistik Bantu Korban Gempa NTT, Gratiskan Ongkir Bantuan

JawaPos.com - Lion Group mengirimkan bantuan logistik untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8).

Bantuan itu, dikirimkan melalui penerbangan dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo ke Kupang pada pukul 11.15 WIB.

Presiden Direktur Lion Group Capt Daniel Putut Kuncoro Adi menjelaskan, pihaknya mengirim 1.000 selimut, 1.000 tikar dan 1.000 kotak sembako ke NTT.

"Hari ini kami mengirimkan 1.000 selimut, 1.000 tikar, dan 1.000 kotak sembako yang langsung terbangkan melalui Lion Air nomor penerbangan JT694 menuju ke Kupang jam 11.15 WIB dari Bandara Udara Juanda di Surabaya," kata Daniel.

Selain mengirimkan bantuan logistik, lanjut Daniel, pihaknya juga akan memfasilitasi pengiriman secara gratis bantuan dari masyarakat untuk korban bencana di NTT.

Namun, pihaknya masih menyusun mekanisme untuk menghindari masuknya barang-barang yang tidak diizinkan terbang.

"Kami berikan gratis ya, tetapi kami membatasi hanya bantuan yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tikar, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya," katanya.

"Ya, mungkin kami akan tentukan berapa kilo bantuan ini kami akan berikan secara sukarela atau secara gratis," tambahnya.

Daniel mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim yang bertugas untuk memantau pendistribusian bantuan hingga ke daerah.

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