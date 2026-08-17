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Ardini Pramitha
Senin, 17 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Unair Kirim Tim Aju Garda Ksatria Airlangga ke NTT, Tangani Korban Gempa

Universitas Negeri Airlangga (Unair) melepas tim aju tanggap darurat dari Garda Ksatria Airlangga untuk aksi kemanusiaan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). (Humas Unair) - Image

Universitas Negeri Airlangga (Unair) melepas tim aju tanggap darurat dari Garda Ksatria Airlangga untuk aksi kemanusiaan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). (Humas Unair)

JawaPos.com - Universitas Negeri Airlangga (Unair) mengirim tim aju tanggap darurat dari Garda Ksatria Airlangga untuk aksi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8).

Kehadiran tim tersebut terkait dengan gempa bumi yang melanda wilayah Flores pada Sabtu (15/8) lalu.

Mereka nantinya bertugas mengidentifikasi kondisi lapangan, memetakan kebutuhan medis, serta membantu penanganan korban pada fase akut pascagempa. 

Rektor Unair Prof Muhammad Madyan menyampaikan, Unair memiliki tanggung jawab untuk turut hadir memberikan manfaat bagi masyarakat dalam situasi kebencanaan, termasuk di NTT. 

“Kami sebagai institusi pendidikan tinggi juga turut berbelasungkawa atas bencana yang melanda NTT. Penerjunan ini menjadi wujud kontribusi dan respons UNAIR. Kami berharap tim bisa memberi manfaat bagi penanganan pasca bencana di lokasi,” kata Prof Madyan saat melepas tim di Balai RUA, Lantai 4 Kantor Manajemen, Kampus C Unair. 

Prof Madyan meminta seluruh anggota tim menjalankan tugas dengan baik serta menjaga nama Unair selama memberikan pelayanan kemanusiaan di NTT. 

"Saya mengapresiasi tim yang siap berangkat ke lokasi bencana. Selalu jaga nama baik Unair di manapun. Selamat bertugas,” tuturnya.

Koordinator Bantuan Medis Garda Ksatria Airlangga sekaligus Koordinator Program Studi Orthopedi dan Traumatologi FK Unair dr Teddy Wardhana Sp OT menjelaskan bahwa tim yang bertugas berisi tiga orang PPDS. 

Rincianya, satu dokter senior spesialis anestesi dan orthopedi, seorang PPDS yang merupakan putra daerah setempat, serta dukungan dari perawat anestesi dan orthopedi. 

"Komposisi tersebut tim siapkan untuk melakukan asesmen sekaligus memberikan dukungan medis pada fase akut bencana," kata dr Teddy. 

Editor: Bayu Putra
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