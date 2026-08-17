Polda Jatim Siapkan Dapur Lapangan hingga Tim Trauma Healing ke NTT

Bantuan Polda Jatim berupa dapur lapangan dan tim trauma healing diberangkatkan sebelum upacara HUT Kemerdekaan RI di Mapolda Jatim, Senin (17/8). (Polda Jatim)
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, bantuan yang dikirimkan terdiri atas berbagai kebutuhan masyarakat terdampak. Di antaranya bahan pangan sekitar 11,62 ton, air minum dalam kemasan sebanyak 23.429 liter, serta 853 kodi berbagai kebutuhan pengungsi. "Bantuan ini kami harapkan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur,” kata Abast.
Polda Jatim juga menerjunkan satu tim Psikologi Biro SDM Polda Jatim untuk memberikan layanan trauma healing, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis pascabencana. "Selain tim psikologi biro SDM, kami juga mengirimkan personel Satbrimob Polda Jatim dan Ditpolairud Polda Jatim untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di lokasi terdampak,” ujar Abast.
Untuk mendukung pengiriman dan operasional bantuan, Polda Jatim mengerahkan sekitar 14 kendaraan operasional dan kendaraan pengangkut. Selain itu, Polda Jatim juga mengirimkan dua unit kendaraan dapur lapangan dan dua unit kendaraan water treatment. Dapur lapangan disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak, sedangkan kendaraan water treatment akan mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di lokasi bencana.
Abast mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pengiriman yang dilakukan secara bertahap sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Jawa Timur kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. "Secara bertahap kami akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.
Ditambahkan, Polda Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan, penyiapan hingga pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut. "Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini dapat segera sampai, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur," pungkas Abast.
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Jawa Pos
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