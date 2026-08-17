Bantu Korban Gempa NTT, Pemprov Jatim Kirim 7 Personel BPBD ke Lokasi Bencana

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui BPBD mengirimkan personel bantuan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang daerah tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa, pihaknya mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke sejumlah wilayah di NTT.

"Sebagaimana arahan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sebagai sikap Jawa Timur atas kejadian gempa yang menimpa saudara kita di NTT, kita akan memberangkatkan 7 orang ke lokasi kejadian," tutur Gatot, Senin (17/8).

Tujuh personel yang diberangkatkan memiliki spesialisasi pencarian dan pertolongan. Mereka turut membawa peralatan komunikasi dan dukungan jaringan untuk menjaga koordinasi serta pertukaran informasi.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan anggota Mitra Praja Utama (MPU) yang berjumlah 9 provinsi untuk membantu penanganan dampak gempa yang terjadi disana (Nusa Tenggara Timur)," imbuhnya.

Selain membantu penanganan bencana di lokasi kejadian, BPBD Jatim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan melakukan assessment terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak bagi para korban.

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pagi (15/8) pada pukul 04.58 WIB.

Titik gempa (episentrum) berada di 37 kilometer sebelah utara Mbay Nagekeo, tepatnya di Lintang 8.35 LS, Bujur 121.37 BT, dengan kedalaman 10 Km.

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Data sementara pada Minggu (16/8), pukul 16.00 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia dalam bencana gempa bumi NTT mencapai 53 orang.