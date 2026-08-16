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Muhammad Ridwan
Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Prabowo Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT, Minta Pejabat Turun ke Lokasi Terdampak

Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah menyalurkan 50 ribu paket bantuan sembako untuk korban gempa di NTT. (Bakom RI) - Image

Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah menyalurkan 50 ribu paket bantuan sembako untuk korban gempa di NTT. (Bakom RI)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Bantuan Presiden (Banpres) berupa 50.000 paket sembako bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diberangkatkan pada Sabtu (15/8) sebagai bagian dari respons cepat pemerintah terhadap bencana.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan tersebut dikirim menuju Maumere untuk segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

“Telah diberangkatkan ke Maumere berupa 50.000 paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak,” kata Teddy kepada wartawan, Minggu (16/8).

Selain mengirim bantuan logistik, Presiden Prabowo juga menginstruksikan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk turun langsung ke wilayah terdampak, khususnya Labuan Bajo dan Maumere.

Pejabat yang ditugaskan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Basarnas. Pemerintah juga mengerahkan Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, dan sejumlah tim dari PLN, Pertamina, Telkom, serta Bulog untuk turun langsung ke lokasi bencana.

Teddy menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk instruksi langsung Presiden agar seluruh jajaran pemerintah mempercepat penanganan bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ucap Teddy.

Sementara, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, paket bantuan dari Presiden akan segera didistribusikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan logistik pada tahap awal penanganan bencana.

“Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana,” tegasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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