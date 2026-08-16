Prabowo Perintahkan Gerak Cepat Tangani Gempa NTT, Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah pusat untuk bergerak cepat dalam menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8).
Pratikno mengatakan, pemerintah pusat telah mengerahkan kekuatan dan sumber daya dalam jumlah besar untuk mendukung penanganan bencana. Dukungan tersebut melibatkan kementerian/lembaga (KL) hingga badan usaha milik negara (BUMN).
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” kata Pratikno.
Menurut Pratikno, pengerahan sumber daya tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo agar kementerian dan lembaga turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa.
“Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” ujarnya.
Meski dukungan pemerintah cukup besar, Pratikno menegaskan seluruh sumber daya tersebut harus dikelola melalui koordinasi yang terpadu. Ia menilai sinkronisasi menjadi kunci agar bantuan dan penanganan di lapangan berjalan efektif.
“Nah saya ingin menekankan dua hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ucap Pratikno.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, segera membentuk sekaligus mengaktifkan posko penanganan bencana. Keberadaan posko dinilai penting untuk mengintegrasikan berbagai bantuan dan sumber daya yang dikerahkan.
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Jawa Pos
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