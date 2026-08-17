Gempa NTT: Kemensos Mobilisasi 30 Ton Beras dan 5.500 Paket Sembako

JawaPos.com - Kementerian Sosial menyalurkan 30 ton beras reguler dan 5.500 paket sembako ke enam kabupaten terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (16/8).

Selain bantuan pangan, Kemensos mendirikan dapur umum dan mendistribusikan logistik kedaruratan selama masa tanggap darurat. Seluruh personel tambahan juga diterjunkan untuk memastikan pelayanan logistik berjalan optimal.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, seluruh armada Kemensos dimaksimalkan demi menjamin kebutuhan esensial masyarakat pengungsi terpenuhi tanpa hambatan.

"Perintahnya jelas, masyarakat yang terdampak harus segera mendapatkan pelayanan. Kebutuhan makan, tempat pengungsian, pakaian, perlengkapan keluarga dan kebutuhan dasar lainnya harus kita pastikan tersedia," ujar Agus Jabo di Manggarai, dikutip Senin (17/8).

Produksi 4.100 Nasi Bungkus Per Hari Guna menyokong konsumsi harian warga di pengungsian, dapur umum Kemensos telah difungsikan secara penuh di wilayah terdampak. Di Nagekeo, Sikka, dan Manggarai, operasional dapur umum ini dipastikan berjalan hingga masa tanggap darurat resmi berakhir.

Saat ini, fasilitas dapur umum tersebut mampu memproduksi hingga 4.100 porsi nasi bungkus setiap harinya. Pasokan konsumsi bagi warga terdampak ini juga diperkuat lewat sinergi dengan dukungan makanan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita ingin memastikan tidak ada warga di pengungsian yang kesulitan mendapatkan makanan. Dapur umum akan terus bekerja sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat," tegas Wamensos.

Pemetaaan Bantuan Logistik di 6 Kabupaten Distribusi bantuan logistik kedaruratan dan bahan pangan dibagi merata ke enam wilayah terdampak, meliputi Kabupaten Nagekeo, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Ende.