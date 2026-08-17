Gempa M 7,7 Landa NTT: 71 SPPG Alihkan Program MBG ke Posko Pengungsian

Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara)
JawaPos.com - 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiagakan guna menjamin ketersediaan pangan bagi ribuan pengungsi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) dini hari.
Alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya menyasar anak-anak sekolah kini sementara waktu dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan konsumsi para korban terdampak. Langkah tanggap darurat ini dipastikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pengalihan layanan ini dilakukan mengingat aktivitas belajar-mengajar di sejumlah sekolah terdampak terhenti akibat kerusakan fasilitas maupun kebijakan libur darurat.
"Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lawan. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan," ujar Tito, Minggu (16/8).
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas SPPG ini menjadi solusi instan yang efektif agar pasokan nutrisi pengungsi di titik-titik penampungan tetap terpenuhi selama masa krisis.
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"Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat," lanjutnya.
Guna mengoptimalkan alur distribusi logistik di wilayah terdampak yang cukup luas, Mendagri merekomendasikan pembentukan dua posko penanganan utama di Pulau Flores.
- Posko Timur Flores: Berpusat untuk menjangkau penanganan darurat di wilayah Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya.
- Posko Barat Flores: Berlokasi di Labuan Bajo guna mengover kebutuhan pengungsi di kawasan Manggarai Barat, Manggarai, hingga Manggarai Timur.
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