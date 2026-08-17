86 Persen BTS Terdampak Gempa NTT Pulih, Komdigi Kejar 111 Site yang Masih Gangguan

JawaPos.com - Sebanyak 86,02 persen atau 683 dari 794 site/BTS yang terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengejar pemulihan 111 site/BTS lainnya yang hingga Minggu (16/8) masih mengalami gangguan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para penyelenggara telekomunikasi.

Upaya tersebut menjadi perhatian pemerintah karena jaringan komunikasi dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mendukung koordinasi penanganan bencana.

“Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di tengah situasi seperti ini, kami menyadari bahwa layanan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan keluarga, serta mendukung koordinasi penanganan bencana,” kata Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (16/8)

Gempa M 7,7 yang berpusat di Nagekeo, NTT, menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 135 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 5.000 orang mengungsi. Gempa tersebut juga berdampak pada rumah warga serta sejumlah fasilitas publik.

Berdasar pemantauan Komdigi hingga Minggu pukul 18.00 WIB, terdapat 794 site/BTS yang terdampak di 11 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi, sedangkan 111 site/BTS atau 13,98 persen masih dalam proses pemulihan.