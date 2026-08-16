PLN Salurkan Bantuan Darurat di Lokasi Terdampak Gempa NTT, Terangi Posko Pengungsian di Flores

PT PLN (Persero) bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Laut Flores. (Istimewa)
Langkah kemanusiaan tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik yang terdampak gempa. Para relawan turun langsung mendistribusikan kebutuhan pokok sekaligus membantu menyediakan fasilitas pendukung bagi warga di sejumlah titik pengungsian.
Baca Juga:Punya Pesona yang Susah Dilupakan, 7 Zodiak Perempuan Ini Konon Memancarkan Kecantikan Alami
Bantuan antara lain disalurkan ke Posko Pengungsian Stadion Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, Posko Wilayah Flores Bagian Barat di Mbay, Kabupaten Nagekeo, serta sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, mengatakan penanganan masa tanggap darurat dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan pemulihan kelistrikan dan dukungan kemanusiaan bagi warga yang terdampak.
"Di samping ratusan personel teknis yang bekerja tanpa henti di lapangan untuk menormalkan sistem kelistrikan, relawan PLN Peduli dan YBM PLN diterjunkan langsung ke garis depan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kami hadir membawa empati dan kepedulian seluruh insan PLN guna meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana," kata Eko dalam keterangannya, Minggu (16/8).
Di Stadion Samador Maumere, PLN juga memprioritaskan penyediaan penerangan darurat dengan memasang instalasi listrik dan mengoperasikan genset di area tenda pengungsian. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, dapur umum, sekaligus memberikan penerangan yang memadai bagi warga pada malam hari.
Keberadaan penerangan darurat juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lanjut usia, selama berada di lokasi pengungsian.
Adapun bantuan yang diberikan PLN secara bertahap mencakup beberapa kebutuhan utama, yakni:
1. Fasilitas penerangan darurat
PLN memasang jaringan kabel dan lampu penerangan di area posko serta menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan di Stadion Samador Maumere.
2. Pangan dan kebutuhan logistik
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa