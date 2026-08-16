PLN Salurkan Bantuan Darurat di Lokasi Terdampak Gempa NTT, Terangi Posko Pengungsian di Flores

JawaPos.com - PT PLN (Persero) bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Laut Flores. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, perusahaan pelat merah tersebut mengerahkan relawan untuk menyalurkan ribuan paket bantuan darurat ke sejumlah lokasi pengungsian di Pulau Flores. Langkah kemanusiaan tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik yang terdampak gempa. Para relawan turun langsung mendistribusikan kebutuhan pokok sekaligus membantu menyediakan fasilitas pendukung bagi warga di sejumlah titik pengungsian.

Bantuan antara lain disalurkan ke Posko Pengungsian Stadion Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, Posko Wilayah Flores Bagian Barat di Mbay, Kabupaten Nagekeo, serta sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, mengatakan penanganan masa tanggap darurat dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan pemulihan kelistrikan dan dukungan kemanusiaan bagi warga yang terdampak.

"Di samping ratusan personel teknis yang bekerja tanpa henti di lapangan untuk menormalkan sistem kelistrikan, relawan PLN Peduli dan YBM PLN diterjunkan langsung ke garis depan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kami hadir membawa empati dan kepedulian seluruh insan PLN guna meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana," kata Eko dalam keterangannya, Minggu (16/8).

Di Stadion Samador Maumere, PLN juga memprioritaskan penyediaan penerangan darurat dengan memasang instalasi listrik dan mengoperasikan genset di area tenda pengungsian. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, dapur umum, sekaligus memberikan penerangan yang memadai bagi warga pada malam hari.

Keberadaan penerangan darurat juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lanjut usia, selama berada di lokasi pengungsian.

Adapun bantuan yang diberikan PLN secara bertahap mencakup beberapa kebutuhan utama, yakni:

1. Fasilitas penerangan darurat

PLN memasang jaringan kabel dan lampu penerangan di area posko serta menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan di Stadion Samador Maumere.