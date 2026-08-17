Suara Kemerdekaan "Tong Sampah": Rp 5 Ribu untuk Makan Hari Ini dan Sekolah Anak

Tukang sampah di wilayah Koja, Jakarta Utara (Jakut), mengumpulkan dan membuang sampah di TPS Rawa Badak Utara. Mereka berharap bisa terus bekerja dan mendapat penghasilan halal. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rp 5 ribu itu bisa untuk makan sehari-hari dan sekolah anak. Begitu makna tong sampah bagi seorang pemulung di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Jakut).
Kemerdekaan hari ini, 17 Agustus 2026 dimaknai begitu oleh Alung. Tidak melulu soal hiasan, lomba, dan upacara. Ada banyak harapan masyarakat kecil.
Angan-angan dari kalangan bawah. Bukan soal besok atau nanti. Tapi, tentang hidup hari ini.
Pria berusia 28 tahun melangkah bertelanjang kaki saban hari. Menyusuri setiap sudut jalan dan gang-gang kecil
”Sampah, sampahhh. Bapak, ibu, sampahnya. Pah, sampahhh. Kakak sampahnya udah penuh,” pekik Alung.
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Suara khasnya nyaring terdengar. Mengingatkan setiap warga yang sudah punya sampah menumpuk di rumah. Untuk segera dibuang agar tidak terus bertambah dan mencemari rumah.
Ya, sehari-hari Alung mengais rezeki dari tumpukan sampah. Dia menawarkan jasa pembuangan sampah. Sehingga warga tidak perlu datang ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).
Sudah bertahun-tahun, Alung melakoni pekerjaan itu. Tidak ada pilihan lain. Maka, setiap hari dia melangkah berkilo-kilometer untuk mengambil sampah dari rumah-rumah warga.
Meski tidak selalu mendapat jawaban yang diharapkan. Namun, ada saja yang butuh bantuan. Alung, tidak mematok tarif. Dia menerima seikhlasnya. Kadang Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu, untuk satu tong sampah ukuran besar.
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Jawa Pos
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